В шаге от триумфа: российские войска близки к захвату важной линии снабжения ВСУ в Курахово

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Российская армия приближается к стратегически важной линии снабжения ВСУ в Курахово, захват которой позволит перерезать транспортный коридор противника и откроет путь к дальнейшему освобождению западной части ДНР.
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