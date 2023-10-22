Так бы выглядел новый российский Kia Rio. Стартовали продажи седана Kia K3 2024, он сохранил 6-ступенчатый «автомат» и атмосферные моторы

Kia, как и многие другие автопроизводители, ушла из России. Но если бы представить, что этого не было, то сейчас бы на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» наверняка бы готовили к производству машину, показанную на картинках.
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