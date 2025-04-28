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Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт стал отцом во второй раз — первые кадры с новорожденной

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт стал отцом во второй раз — первые кадры с новорожденной

Актер и его жена Джорджия Грум также воспитывают 4-летнюю дочь Уэнсдей Кадр из фильма «Гарри Поттер», фото: Кинопоиск36-летний Руперт Гринт, исполнивший роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, стал отцом во второй раз — у актера родилась дочь.

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