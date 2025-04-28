Актер и его жена Джорджия Грум также воспитывают 4-летнюю дочь Уэнсдей Кадр из фильма «Гарри Поттер», фото: Кинопоиск36-летний Руперт Гринт, исполнивший роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, стал отцом во второй раз — у актера родилась дочь.