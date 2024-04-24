Сержант ВСУ «Шизик»: ВС РФ просто обошли линию обороны, где позировал Зеленский

Старший сержант 93-й бригады Вооруженных сил Украины Анатолий Невик, известный также как “Шик”, пожаловался в социальных сетях на бесполезность “широко “сметенной”” линии обороны украинских вооруженных сил.
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