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Хорошёвка

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Собянин рассказал, как будет развиваться образование Москвы в новом учебном году

В новом учебном году московская система образования примет около 1,6 миллиона детей, о планах города рассказал Сергей Собянин.

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