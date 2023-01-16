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Политолог Марков: Зеленский легко признает сдачу Соледара сразу после встречи глав Минобороны НАТО на базе Рамштайн 20 января

Политолог Марков: Зеленский легко признает сдачу Соледара сразу после встречи глав Минобороны НАТО на базе Рамштайн 20 января

Украинский лидер Владимир Зеленский легко признает сдачу города Соледара в Донбассе сразу после встречи руководителей министерств обороны стран Североатлантического альянса на немецкой базе Рамштайн 20 января.

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