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Смартфоны будут подключаться к спутникам без дополнительного оборудования: Starlink Mobile расширяется в Европе — SpaceX заключила соглашение с 4iG

Смартфоны будут подключаться к спутникам без дополнительного оборудования: Starlink Mobile расширяется в Европе — SpaceX заключила соглашение с 4iG

Сервис доберётся до Венгрии, Албании, Черногории и Северной Македонии SpaceX и венгерская телекоммуникационная и оборонная группа 4iG подписали соглашения о запуске Starlink Mobile.

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