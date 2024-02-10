Тренеры подвели итоги матча «Водника» против клуба «Саяны»

Напомним, что во вчерашнем домашнем матче «жёлто-зелёные» уверенно повели и в итоге победили со счётом 11:2Напомним, что во вчерашнем домашнем матче «жёлто-зелёные» уверенно повели и в итоге победили со счётом 11:2Хоть результат и был предсказуем и ожидаем, тем не менее «Саяны» дали «Воднику» достойный и жёсткий отпор.
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