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Юрист Сергеев: Идея упрощенного допуска газовщиков в дом несет в себе риски

Инициатива по упрощению доступа сотрудников газовых служб в жилые помещения, несмотря на заявленную цель повышения безопасности, таит в себе потенциальные риски, считает Сергей Сергеев, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры».

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