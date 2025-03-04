Юрист Сергеев: Идея упрощенного допуска газовщиков в дом несет в себе риски

Инициатива по упрощению доступа сотрудников газовых служб в жилые помещения, несмотря на заявленную цель повышения безопасности, таит в себе потенциальные риски, считает Сергей Сергеев, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры».