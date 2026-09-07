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Регионы России

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Дональд Трамп опубликовал карту с расширением США и заявлением о Луне

Дональд Трамп опубликовал карту с расширением США и заявлением о Луне

Президент США Дональд Трамп 7 сентября 2026 года опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту мира, на которой значительная часть Северной и Центральной Америки, включая Мексику, Канаду, страны Карибского бассейна, а также Гренландию и Исландию, окрашена в цвета американского флага.

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