Дональд Трамп опубликовал карту с расширением США и заявлением о Луне

Президент США Дональд Трамп 7 сентября 2026 года опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту мира, на которой значительная часть Северной и Центральной Америки, включая Мексику, Канаду, страны Карибского бассейна, а также Гренландию и Исландию, окрашена в цвета американского флага.