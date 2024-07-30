20 малоизвестных и весьма любопытных фактов о деньгах

Делай деньги-дребеденьги. Деньги существовали с тех пор, как люди начали торговать друг с другом. Сначала в качетсве платёжных средств использовали морские раковины, камни или другие маленькие безделушки.
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