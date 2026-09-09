Голодные медведи выходят к людям целыми семьями: таёжные хищники запугали уже целые посёлки

Голодные медведи выходят к людям целыми семьями: таёжные хищники запугали уже целые посёлкиКузбасс оказался на передовой негласного противостояния — между людьми и медведями.
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