Почему 3D-телевизоры так быстро исчезли

Когда технология 3D ворвалась в мир домашних телевизоров, казалось, что будущее наступило. Производители говорили о «новом измерении», о полном погружении, о том, что зритель наконец окажется внутри фильма.
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