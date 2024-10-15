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Исследования выявили связь между ростом мозга и аутизмом на основе специфических генов, характерных для человека

Исследования выявили связь между ростом мозга и аутизмом на основе специфических генов, характерных для человека

Открытие связи между генами и развитием человеческого мозга Исследователи из Левенского центра исследований мозга под руководством профессора Пьера Вандерхагена обнаружили связь между двумя специфическими для человека генами и геном SYNGAP1, связанным с умственной отсталостью и расстройствами аутистического спектра.

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