Исследования выявили связь между ростом мозга и аутизмом на основе специфических генов, характерных для человека

Открытие связи между генами и развитием человеческого мозга Исследователи из Левенского центра исследований мозга под руководством профессора Пьера Вандерхагена обнаружили связь между двумя специфическими для человека генами и геном SYNGAP1, связанным с умственной отсталостью и расстройствами аутистического спектра.