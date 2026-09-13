Карседо про 3:0 с «Ростовом»: «Спартаку» не удалось войти и доминировать в первые 15 минут, но после все было хорошо»

Хуан Карлос Карседо подвел итоги игры с « Ростовом » (3:0) в Альфа-Банк РПЛ . – Все ли вам понравилось в игре «Спартака»? Был ли идеальный для вас матч? – Ну, идеальным, конечно же, нет, потому что всегда есть к чему стремиться, всегда есть где прибавить.