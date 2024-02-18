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Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Дубае

Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Дубае

Мирра Андреева проиграла в первом круге турнира в Дубае. Она уступила американке Пейтон Стирнс. Фото: Loic Wacziak / FFT 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не прошла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае.

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