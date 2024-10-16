Politico: США боятся помогать Украине из-за одной причины

США не будут сбивать русские ракеты над Украиной из-за риска войны с Россией. У Вашингтона есть страх перед ядерным оружием РоссииВладимир Зеленский в публичном пространстве обвинял США в нежелании использовать свои вооружённые силы для уничтожения ракет России.