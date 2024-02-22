В Киеве тёща сдала зятя СБУ за пророссийские взгляды

В Киеве тёща заявила в полицию на зятя, поддерживающего СВО и армию РФ. Дарницкий районный суд Киева признал виновным мужчину «в оправдании вооружённой агрессии РФ против Украины» и приговорил к одному году лишения свободы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии