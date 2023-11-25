В Германии расстроились, что приходится платить за собственные промахи

Заблуждение западных лидеров о том, что в мире до сих пор сохраняется доминирующее положение США и Европы, дорого обходится прежде всего им самим, так как Россия и Китай постепенно лишают Запад союзников на Глобальном Юге.
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