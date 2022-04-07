Замсоветника Байдена по нацбезопасности: США собираются лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа

США намерены добиваться лишения России любых доходов от экспорта нефти и газа. Такое заявление 6 апреля сделал в эфире телеканала CNN заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
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