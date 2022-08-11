МЧС России проводит круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки в Амурской области

МЧС России проводит круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки в Амурской области

В Зейском районе за минувшие сутки вода ушла из 32 жилых домов в селе Ивановка, остаются подтопленными 45 домов и 130 приусадебных участков, еще 19 участков подтоплены в селе Амуро-Балтийск.

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