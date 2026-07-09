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Песков: НАТО создавалась для конфронтации с Россией

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, сделал заявление о природе и функциях НАТО. Он указал, что Североатлантический альянс с момента своего основания представлял собой структуру, предназначенную для конфронтации.

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