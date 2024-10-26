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«Приступили к ликвидации». Путин заявил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

«Приступили к ликвидации». Путин заявил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

Путин: в Курской области вокруг ВСУ создано надежное кольцо окружения Президент России Владимир Путин назвал площадь территории Курской области, на которой заблокированы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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