«Приступили к ликвидации». Путин заявил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

Путин: в Курской области вокруг ВСУ создано надежное кольцо окружения Президент России Владимир Путин назвал площадь территории Курской области, на которой заблокированы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии