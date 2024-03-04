НБА. «Клипперс» проиграл «Сакраменто», «Юта» одолела «Сан-Антонио»

В матче регулярного чемпионата НБА «Клипперс» дома уступили «Сакраменто Кингз» со счетом 107:123. Самым результативным игроком матча стал игрок гостей ДеАарон Фокс, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и семь передач.