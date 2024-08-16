На грани эротики и анатомии: наглядное пособие о том, что находится внутри каждого из нас

С нами не соскучишься!

На грани эротики и анатомии. Автор: Paola Rojas Н. «Висцеральный» - впечатляющая серия анатомических портретов, созданных во время сотрудничества с колумбийским иллюстратором Дэвидом Пересом (David Perez) и фотографом Паолой Рохас (Paola Rojas H).