На грани эротики и анатомии: наглядное пособие о том, что находится внутри каждого из нас

На грани эротики и анатомии. Автор: Paola Rojas Н. «Висцеральный» - впечатляющая серия анатомических портретов, созданных во время сотрудничества с колумбийским иллюстратором Дэвидом Пересом (David Perez) и фотографом Паолой Рохас (Paola Rojas H).
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