Полицейские изъяли у мигрантов 70 тонн протухшего мяса для шаурмы

Стоимость опасной для жизни гнилой курятины оценивается в 15 миллионов рублей.Сотрудники отдела экономической безопасности УМВД Воронежской области нагрянули с проверкой в цех по производству заготовок для шаурмы, в котором работали мигранты-нелегалы.