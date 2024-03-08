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Полицейские изъяли у мигрантов 70 тонн протухшего мяса для шаурмы

Полицейские изъяли у мигрантов 70 тонн протухшего мяса для шаурмы

Стоимость опасной для жизни гнилой курятины оценивается в 15 миллионов рублей.Сотрудники отдела экономической безопасности УМВД Воронежской области нагрянули с проверкой в цех по производству заготовок для шаурмы, в котором работали мигранты-нелегалы.

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