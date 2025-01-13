Ограниченное распространение Apple Intelligence обернулось для Apple сокращением доли рынка в прошлом годуАналитики начинают подводить итоги прошлого года, в их числе сегодня оказались представители Counterpoint Research, которые определили динамику поставок смартфонов среди пяти крупнейших производителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)