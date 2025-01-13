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Ограниченное распространение Apple Intelligence обернулось для Apple сокращением доли...

Ограниченное распространение Apple Intelligence обернулось для Apple сокращением доли...

Ограниченное распространение Apple Intelligence обернулось для Apple сокращением доли рынка в прошлом годуАналитики начинают подводить итоги прошлого года, в их числе сегодня оказались представители Counterpoint Research, которые определили динамику поставок смартфонов среди пяти крупнейших производителей.

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