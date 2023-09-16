ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» и миномётный расчёт ВСУ под Херсоном

Российские военные за сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и 120-мм миномёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Херсоном.
Популярные статьи
- «Уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов»: в МО РФ заявили о 11 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю
- Глава ЦАР отказал потребовавшему вывести инструкторов России из страны Макрону
- «Становится маргиналом и изгоем»: Киев заявил о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии, Китая и других стран
Свежие комментарии