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ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» и миномётный расчёт ВСУ под Херсоном

ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» и миномётный расчёт ВСУ под Херсоном

Российские военные за сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и 120-мм миномёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Херсоном.

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