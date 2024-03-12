В Мурманской области прошли соревнования по зимней рыбалке

На Нижнетуломском водохранилище в Мурманской области прошел массовый турнир по зимней рыбалке, в котором приняли участие как профессиональные рыболовы из Мурманска и Снежногорска, так рыбаки со всей области, а также гости из дальних уголков страны.
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