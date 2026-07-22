Мобилизация в России неизбежна? Эксперт раскрыл всю правду

АНГЕЛ АНГЕЛ

Как много и красиво говорят политики с чиновниками, а на деле кругом полный бардак. Ни какой подготовки и переподготовки запасников. Власть с бизнесом обстряпывают свои личные делишки, воровство, коррупция и т.д. похлеще чем у хохлов, а то что гибнет мирное население, дети им по барабану. Для них бизнес на крови простого народа норма...