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Царьград

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Мобилизация в России неизбежна? Эксперт раскрыл всю правду

Мобилизация в России неизбежна? Эксперт раскрыл всю правду

Где правда, а где лож? Эксперт раскрыл всю правду, будет ли мобилизация в России.В России вновь разгораются споры вокруг темы мобилизации.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Как много и красиво говорят политики с чиновниками, а на деле кругом полный бардак. Ни какой подготовки и переподготовки запасников. Власть с бизнесом обстряпывают свои личные делишки, воровство, коррупция и т.д. похлеще чем у хохлов, а то что гибнет мирное население, дети им по барабану. Для них бизнес на крови простого народа норма...
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