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Крымское информационное агентство

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В 2014 году солдаты и офицеры украинской армии в Крыму понимали, что против народа не выстоишь, — Иловченко

В 2014 году солдаты и офицеры украинской армии в Крыму понимали, что против народа не выстоишь, — Иловченко

Атаман Крымского казачьего округа Вадим Иловченко десять лет назад во время событий Крымской весны служил в казачьей роте специального назначения и помогал «вежливым людям» брать под контроль военные объекты и аэропорт.

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