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Царьград

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14 мигрантов из Средней Азии 2 года держали в страхе тысячи человек в России

14 мигрантов из Средней Азии 2 года держали в страхе тысячи человек в России

Десять лет назад проколотое колесо на трассе М-4 "Дон" могло привести к смерти водителя. В Подмосковье преступники, получившие прозвище "банда ГТА" расставляли на дороге ловушки и убивали, попавших в них жертв.

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