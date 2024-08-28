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Владельцев криптокошельков идентифицируют. В платформу вложили 10,6 миллиарда

Владельцев криптокошельков идентифицируют. В платформу вложили 10,6 миллиарда

Росфинмониторинг вложит 10,6 миллиарда рублей в платформу для деанонимизации владельцев криптокошельковРосфинмониторинг планирует выделить до 2030 года 10,61 миллиарда рублей на развитие Единой информационной системы (ЕИС), направленной на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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