Владельцев криптокошельков идентифицируют. В платформу вложили 10,6 миллиарда

Росфинмониторинг вложит 10,6 миллиарда рублей в платформу для деанонимизации владельцев криптокошельковРосфинмониторинг планирует выделить до 2030 года 10,61 миллиарда рублей на развитие Единой информационной системы (ЕИС), направленной на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.