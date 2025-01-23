У нескольких производителей зефира в России выявили нарушения

По итогам проверки 20 популярных марок зефира специалисты Роскачества выявили нарушения у нескольких производителей, в том числе определенные проблемы с микробиологическими показателями возникли у продукции «Белевский зефир» (Тульская область) и «Лянеж» (Санкт-Петербург).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии