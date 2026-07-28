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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барриос покинет «Зенит». 32-летний опорник «стал медленным» и «не устраивает» Семака (Иван Карпов)

32-летний опорный полузащитник Вильмар Барриос покинет « Зенит » после завершения контракта. Об этом сообщил Иван Карпов.

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