Вечером 12 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о задержании нефтяного танкера DF Peak в Индийском океане — более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон.
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Надо тоже задерживать и потом менять на наши задержанные ими суда. С требованием уплаты немалых штрафов
Пустозвонный заголовок! Пока только пустые разговоры, да бесполезные угрозы, которых никто не боится, ибо никаких дел за этим не следует.
ПОЧЕМУ НЕ ОТСТРЕЛИВАЕМ МАКРОН-ПИРАТОВ?!