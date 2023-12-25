Самые резонансные скандалы 2023 года в ХМАО

Прошедший год ознаменовал ряд резонансных событий, так или иначе запомнившихся жителям Югры. URA.RU вспоминает самые знаковые скандалы округа: от пикантных публикаций барби-чиновниц в соцсетях до жестоких издевательств над подростком-инвалидом.
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