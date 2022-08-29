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"Этот сладкий день в Анучино": что привез наш фотокорреспондент с "Медового раздолья"

"Этот сладкий день в Анучино": что привез наш фотокорреспондент с "Медового раздолья"

У природы нет плохой погоды. И это особенно верно, если вы в выходной день вместе с фотокорреспондентом ИА PrimaMedia оказались на медовом фестивале в пчеловодческой столице Приморья — селе Анучино.

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