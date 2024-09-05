В Мангистау за неисполнение поручений чиновников привлекут к дисциплинарной ответственности

На аппаратном совещании под председательством акима области Нурдаулета Килыбая было выдвинуто предложено привлечь к дисциплинарной ответственности ответственных лиц, не исполнивших свои обязанности на должном уровне.
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