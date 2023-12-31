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Роман Ротенберг: «Мне нравится «Мастер и Маргарита». Мама привила любовь к классической литературе, и мы эту любовь несем через всю жизнь»

Роман Ротенберг: «Мне нравится «Мастер и Маргарита». Мама привила любовь к классической литературе, и мы эту любовь несем через всю жизнь»

– Какая ваша любимая книга? – Мне нравится Булгаков – «Мастер и Маргарита». В свое время мама привила мне любовь к книгам, к классической литературе.

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