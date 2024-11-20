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Отпуск в 2025 году: эксперт называл месяцы, когда выгоднее отдыхать

Отпуск в 2025 году: эксперт называл месяцы, когда выгоднее отдыхать

Эксперт назвал месяцы в 2025 году, когда выгодно и не выгодно уходить в отпуск.Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин рассказал, какие месяцы в 2025 году лучше всего подходят для отпуска с точки зрения выгоды, а в какие не стоит брать дни отдыха.

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