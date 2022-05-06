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Терапевт Абакумов: переедание грозит язвой желудка и токсическим гепатитом

Терапевт Абакумов: переедание грозит язвой желудка и токсическим гепатитом

При постоянном переедании увеличивается нагрузка на все системы и органы, излишнее увлечение жирной пищей может привести к развитию неинфекционного гепатита и спровоцировать язву желудка, сообщил в своем Telegram-канале врач-терапевт Олег Абакумов.

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