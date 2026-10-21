Какие именно условия завершения конфликта Уиткофф повезет Путину? Согласится ли Зеленский на формулу «гарантии в обмен на уступки»? Применит ли Трамп «кнут» в дополнение к «пряникам»? И насколько реалистичны расчеты Киева на неудачу Трампа на довыборах? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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