Какие именно условия завершения конфликта Уиткофф повезет Путину? Согласится ли Зеленский на формулу «гарантии в обмен на уступки»? Применит ли Трамп «кнут» в дополнение к «пряникам»? И насколько реалистичны расчеты Киева на неудачу Трампа на довыборах? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.