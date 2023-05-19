Хуснуллин заявил об окончательном решении построить технопарк на месте «Азовстали»

Марат Хуснуллин, вице-премьер России, заявил агентству РИА Новости о принятии финального решения, согласно которому на месте разрушенного в результате боевых действий металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет построен технопарк.
Марат Хуснуллин, вице-премьер России, заявил агентству РИА Новости о принятии финального решения, согласно которому на месте разрушенного в результате боевых действий металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет построен технопарк.
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