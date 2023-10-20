Politiki.net Мигранты стали пользоваться нашим страхом быть обвиненным в разжигании и других уголовно наказуемых вещах, картина пагубная, руководители школ вынуждены замалчивать проблемы с мигрантами - что бы не оказаться на скамейке подсудимых за условное преследование по национальному признаку.
"Система так устроена - никакого сора из избы", - очередной инцидент с мигрантами нашел свое подтверждение
Комментарии
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Скиф Туран
Впечатление, что с засильем мигрантов борется один Бастрыкин. Государственная Дума, вообще заняла ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ ПОЗИЦИЮ по отношению к собственному народу. Давно, уже, нужно принять законы, которые остановят ползучую оккупацию страны желтолицыми братьями. А, Дума, изредка выдаёт на "гора" проект закона, который ДАЖЕ не собирается обсуждать. Впечатление, что депутаты взяли на вооружение перефразированный Ленинский лозунг: ЧЕМ ХУЖЕ СТРАНЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ НАМ ДЕПУТАТАМ, ГОСДЕП БОЛЬШЕ ДОЛЛАРОВ ДАСТ.
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20 час.
Анатолий Витушкин
Действия Правительства по привлечению мигрантов настолько не продуманы, что нанесли большой ущерб государствообразующему населению, что носят преступный характер. Не удосужились изучить опыт государств Европы и Ближнего Востока по привлечению мигрантов. Например, в Саудовской Аравии установлен принцип "нулевой толерантности" по отношению к мигрантам и там нет проблем и конфликтов с мигрантами.
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18 час.
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