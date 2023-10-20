Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Система так устроена - никакого сора из избы", - очередной инцидент с мигрантами нашел свое подтверждение

"Система так устроена - никакого сора из избы", - очередной инцидент с мигрантами нашел свое подтверждение

Politiki.net Мигранты стали пользоваться нашим страхом быть обвиненным в разжигании и других уголовно наказуемых вещах, картина пагубная, руководители школ вынуждены замалчивать проблемы с мигрантами - что бы не оказаться на скамейке подсудимых за условное преследование по национальному признаку.

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Комментарии
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Скиф Туран
Впечатление, что с засильем мигрантов борется один Бастрыкин. Государственная Дума, вообще заняла ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ ПОЗИЦИЮ по отношению к собственному народу. Давно, уже, нужно принять законы, которые остановят ползучую оккупацию страны желтолицыми братьями. А, Дума, изредка выдаёт на &quot;гора&quot; проект закона, который ДАЖЕ не собирается обсуждать. Впечатление, что депутаты взяли на вооружение перефразированный Ленинский лозунг: ЧЕМ ХУЖЕ СТРАНЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ НАМ ДЕПУТАТАМ, ГОСДЕП БОЛЬШЕ ДОЛЛАРОВ ДАСТ.
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20 час.
Анатолий Витушкин
Действия Правительства по привлечению мигрантов настолько не продуманы, что нанесли большой ущерб государствообразующему населению, что носят преступный характер. Не удосужились изучить опыт государств Европы и Ближнего Востока по привлечению мигрантов. Например, в Саудовской Аравии установлен принцип &quot;нулевой толерантности&quot; по отношению к мигрантам и там нет проблем и конфликтов с мигрантами.
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18 час.

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