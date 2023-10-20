"Система так устроена - никакого сора из избы", - очередной инцидент с мигрантами нашел свое подтверждение

Скиф Туран

Впечатление, что с засильем мигрантов борется один Бастрыкин. Государственная Дума, вообще заняла ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ ПОЗИЦИЮ по отношению к собственному народу. Давно, уже, нужно принять законы, которые остановят ползучую оккупацию страны желтолицыми братьями. А, Дума, изредка выдаёт на "гора" проект закона, который ДАЖЕ не собирается обсуждать. Впечатление, что депутаты взяли на вооружение перефразированный Ленинский лозунг: ЧЕМ ХУЖЕ СТРАНЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ НАМ ДЕПУТАТАМ, ГОСДЕП БОЛЬШЕ ДОЛЛАРОВ ДАСТ.