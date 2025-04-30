Что будет, если в блоки динамической защиты засыпать песок

Обыкновенный песок, засыпанный в мешки и прочие ёмкости подобного порядка, уже давно используется в качестве кустарного средства дополнительной защиты бронетехники от поражающих средств — в основном кумулятивных боеприпасов.
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