Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Осложняют китайцам аннексию совершить.КНР осуждает США:...
  • sorsw
    Очень правильно!Вернуть русские б...
  • Eduard
    Почему ублюдки как он прячутся за название страны "Армения"? Не армения сидит и гадит,а выпердышь из чей-то задницы!Сигнал Москве от ...

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве: власти КНДР официально сообщили об отправке войск в Россию

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве: власти КНДР официально сообщили об отправке войск в Россию

Ким Чен Ын принял решение отправить в помощь русским бойцам корейский армейский спецназ.Ким Чен Ын во время специальной военной операции на Украине пришёл к выходу о том, что в действие будет приведена статья 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между КНДР и Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх