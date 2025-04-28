Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве: власти КНДР официально сообщили об отправке войск в Россию

Ким Чен Ын принял решение отправить в помощь русским бойцам корейский армейский спецназ.Ким Чен Ын во время специальной военной операции на Украине пришёл к выходу о том, что в действие будет приведена статья 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между КНДР и Россией.