Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве: власти КНДР официально сообщили об отправке войск в Россию

Ким Чен Ын принял решение отправить в помощь русским бойцам корейский армейский спецназ.Ким Чен Ын во время специальной военной операции на Украине пришёл к выходу о том, что в действие будет приведена статья 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между КНДР и Россией.
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