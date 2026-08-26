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Царьград

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CERN: Литва направила запрос на полноправное членство

CERN: Литва направила запрос на полноправное членство

Литва подала заявку на получение статуса полноправного члена CERN. Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс направил ходатайство в организацию, с которой Литва сотрудничает с 1990 года и стала ассоциированным членом в 2018 году.

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