CERN: Литва направила запрос на полноправное членство

Литва подала заявку на получение статуса полноправного члена CERN. Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс направил ходатайство в организацию, с которой Литва сотрудничает с 1990 года и стала ассоциированным членом в 2018 году.
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