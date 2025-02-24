В противовес анклавам мигрантов – русский бизнес объединяется в национальную артель Евгения КомароваНа фоне существования анклавов мигрантов русский бизнес рассматривает возможность объединения в национальную артель.
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