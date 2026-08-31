Аэропортовые сервисные центры стали главной ставкой инвесторов в частной авиации

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Сеть частных авиационных баз Atlantic Aviation, которую инвесторы называли не иначе как «заправочными станциями для частных самолётов», превратилась в актив стоимостью $10 млрд.
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